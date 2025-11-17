Monalisa mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Monalisa hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde mit 3,00 KRW ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 3,00 KRW, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 30,83 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 30,98 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at