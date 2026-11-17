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17.11.2026 06:31:28
Monalisa präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Monalisa hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Monalisa 3,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,83 Prozent auf 32,48 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 30,98 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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