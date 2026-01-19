19.01.2026 06:31:29

Monalisa vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Monalisa hat am 16.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5,42 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -28,000 KRW je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,55 Prozent auf 31,56 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 31,08 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 16,78 KRW beziffert. Im Vorjahr hatten 34,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 1,83 Prozent auf 124,02 Milliarden KRW. Im Vorjahr hatte Monalisa 126,34 Milliarden KRW umgesetzt.

