Monami hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Monami vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 152,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -124,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 33,21 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Monami 32,60 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at