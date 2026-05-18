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18.05.2026 06:31:29
Monami hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Monami hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Monami hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 149,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -128,000 KRW je Aktie gewesen.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,93 Prozent zurück. Hier wurden 32,84 Milliarden KRW gegenüber 33,49 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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