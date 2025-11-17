Monami legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Monami präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Monami vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 124,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -131,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 32,60 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 1,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 32,24 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at