Monami veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Monami hat am 23.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 193,23 KRW. Im Vorjahresquartal hatten 47,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 33,09 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 3,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 34,28 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 582,880 KRW beziffert. Im Vorjahr hatte Monami ein Ergebnis je Aktie von -281,000 KRW vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,55 Prozent auf 131,02 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 133,08 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at