Monami: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Monami hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Monami vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 132,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -138,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 28,82 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 31,84 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at