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17.08.2026 06:31:29
Monami: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Monami hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Monami vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 132,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -138,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde auf 28,82 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 31,84 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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