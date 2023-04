Monarch Casino And Resort: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Monarch Casino And Resort hat am 20.04.2023 das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,900 USD gegenüber 0,920 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 116,6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Monarch Casino And Resort einen Umsatz von 108,3 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at