06.02.2026 06:31:28
Monarch Casino And Resort präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Monarch Casino And Resort lud am 04.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,25 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,36 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 140,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 134,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 5,43 USD gegenüber 3,84 USD im Vorjahr.
Der Umsatz lag bei 545,13 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,39 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 522,19 Millionen USD erwirtschaftet worden.
