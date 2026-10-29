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29.10.2026 06:31:29
Monarch Casino And Resort präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Monarch Casino And Resort veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,76 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,69 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 146,3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 142,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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