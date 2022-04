Monarch Casino And Resort stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Monarch Casino And Resort hat am 21.04.2022 die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,920 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Monarch Casino And Resort 0,420 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 108,3 Millionen USD gegenüber 75,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at