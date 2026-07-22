Monarch Casino And Resort vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Monarch Casino And Resort hat am 20.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,78 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,44 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 142,6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Monarch Casino And Resort 136,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at