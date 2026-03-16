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16.03.2026 06:31:29

Monarch Cement: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Monarch Cement hat am 13.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,84 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Monarch Cement im vergangenen Quartal 68,7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Monarch Cement 65,6 Millionen USD umsetzen können.

In Sachen EPS wurden 17,24 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Monarch Cement 18,02 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 248,26 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 268,05 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

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