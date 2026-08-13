Monarch Cement hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Monarch Cement veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,65 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,99 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 69,7 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Monarch Cement einen Umsatz von 67,8 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at