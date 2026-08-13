Monarch Cement stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Monarch Cement präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 5,65 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,99 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 69,7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 67,8 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at