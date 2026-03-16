Monarch Cement zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Monarch Cement lud am 13.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Monarch Cement hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,84 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,06 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 68,7 Millionen USD gegenüber 65,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 17,24 USD. Im letzten Jahr hatte Monarch Cement einen Gewinn von 18,02 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Monarch Cement mit einem Umsatz von insgesamt 248,26 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 268,05 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um -7,38 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at