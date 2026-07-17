Monatlich kündbar: Der beste Handyvertrag im Juli - 20 GB im O2-Netz für 5 Euro

Telefonica Deutschland Aktie

Telefonica Deutschland für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J5RX / ISIN: DE000A1J5RX9

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17.07.2026 13:00:00

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