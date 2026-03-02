Vodafone Group Aktie
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
|
02.03.2026 13:30:00
Monatlich kündbar: Der beste Handyvertrag im März - 70 GB Vodafone für 10 €
60 GB im Telekom-Netz für 20 Euro, 70 GB mit Vodafone für 10 Euro: Wir haben die besten monatlich kündbaren Handytarife im März 2026 recherchiert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Vodafone Group PLC
|
27.02.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
27.02.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 klettert nachmittags (finanzen.at)
|
27.02.26
|Börse London: FTSE 100 in Grün (finanzen.at)
|
27.02.26
|FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vodafone Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
25.02.26
|Bitkom-Umfrage: Smartphones nerven auch (dpa-AFX)
|
20.02.26
|FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vodafone Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
18.02.26
|Liberty Global agrees to buy out Vodafone in Dutch joint venture for €1bn (Financial Times)
|
18.02.26
|Handel in London: FTSE 100 präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
Analysen zu Vodafone Group PLC
|16.02.26
|Vodafone Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.02.26
|Vodafone Group Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|05.02.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Vodafone Group PLC
|1,29
|-0,92%
