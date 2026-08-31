MonBat AD mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

MonBat AD ließ sich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MonBat AD die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MonBat AD ein EPS von -0,040 EUR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 43,8 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 43,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at