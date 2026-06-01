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01.06.2026 06:31:29
MonBat AD zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
MonBat AD gab am 29.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,010 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 49,6 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 52,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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