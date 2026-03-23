Mondadori: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Mondadori lud am 20.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 227,1 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 228,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Mondadori hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,210 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,230 EUR je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,33 Prozent zurück. Hier wurden 931,60 Millionen EUR gegenüber 934,73 Millionen EUR im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at