Mondadori präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mondadori hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Mondadori hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,06 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,050 EUR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Mondadori im vergangenen Quartal 170,9 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mondadori 164,4 Millionen EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at