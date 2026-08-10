monday.com Aktie
WKN DE: A3CR1P / ISIN: IL0011762130
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10.08.2026 15:29:23
Monday.com Q2 Results Climb, Sees Growth In Q3, Backs FY26 Outlook; Stock Drops - Update
(RTTNews) - AI work platform monday.com Ltd. (MNDY), while reporting higher second-quarter profit and revenues, on Monday issued positive third-quarter outlook, and maintained fiscal 2026 view, expecting revenue growth.
In the pre-market activity on the Nasdaq, the shares were losing around 11.95 percent, trading at $82.00, after closing Friday's regular trading 6.4 percent higher.
Looking ahead for the third quarter, monday.com expects total revenue of $368 million to $370 million, representing year-over-year growth of 16 percent to 17 percent; and adjusted operating income of $57 million to $59 million with operating margin of approximately 16 percent.
Further, for fiscal 2026, monday.com continues to expect total revenue of $1.466 billion to $1.474 billion, representing year-over-year growth of 19 percent to 20 percent.
Adjusted operating income is projected to be $230 million to $234 million, with operating margin of approximately 16 percent.
In the second quarter, the company's net earnings came in at $3.46 million, or $0.08 per share, higher than $1.57 million or $0.03 per share last year.
Adjusted earnings were $65.64 million or $1.48 per share for the period, compared to $58.30 million or $1.09 per share a year ago.
Adjusted operating income was $61.1 million, compared to $45.1 million last year. Adjusted operating margin was 17 percent, compared to 15 percent a year ago.
The company's revenue for the period rose 22 percent to $364.62 million from $299.01 million last year, including an approximately 110 basis point favorable impact from FX.
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