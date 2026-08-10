monday.com Aktie

monday.com für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CR1P / ISIN: IL0011762130

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.08.2026 15:29:23

Monday.com Q2 Results Climb, Sees Growth In Q3, Backs FY26 Outlook; Stock Drops - Update

(RTTNews) - AI work platform monday.com Ltd. (MNDY), while reporting higher second-quarter profit and revenues, on Monday issued positive third-quarter outlook, and maintained fiscal 2026 view, expecting revenue growth.

In the pre-market activity on the Nasdaq, the shares were losing around 11.95 percent, trading at $82.00, after closing Friday's regular trading 6.4 percent higher.

Looking ahead for the third quarter, monday.com expects total revenue of $368 million to $370 million, representing year-over-year growth of 16 percent to 17 percent; and adjusted operating income of $57 million to $59 million with operating margin of approximately 16 percent.

Further, for fiscal 2026, monday.com continues to expect total revenue of $1.466 billion to $1.474 billion, representing year-over-year growth of 19 percent to 20 percent.

Adjusted operating income is projected to be $230 million to $234 million, with operating margin of approximately 16 percent.

In the second quarter, the company's net earnings came in at $3.46 million, or $0.08 per share, higher than $1.57 million or $0.03 per share last year.

Adjusted earnings were $65.64 million or $1.48 per share for the period, compared to $58.30 million or $1.09 per share a year ago.

Adjusted operating income was $61.1 million, compared to $45.1 million last year. Adjusted operating margin was 17 percent, compared to 15 percent a year ago.

The company's revenue for the period rose 22 percent to $364.62 million from $299.01 million last year, including an approximately 110 basis point favorable impact from FX.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu monday.com Ltd. Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu monday.com Ltd. Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

monday.com Ltd. Registered Shs 75,90 -5,60% monday.com Ltd. Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX schließlich kaum verändert -- Leichte Verluste an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen