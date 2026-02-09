monday.com Aktie
WKN DE: A3CR1P / ISIN: IL0011762130
|
09.02.2026 17:22:26
Monday.com Shares Tumble 21% Despite Higher Q4 Profit
(RTTNews) - monday.com Ltd. (MNDY) shares plunged 20.54 percent, or $20.13, to $77.87 on Monday after the company released its latest financial results. The sharp selloff came despite the software firm reporting stronger profitability for both the fourth quarter and full year.
The stock is trading at $77.87, down from a previous close of $98.00. Shares opened at $77.30 and have traded between $73.12 and $80.90 during the session on the Nasdaq. The last bid was $57.75 for 200 shares, while the ask stood at $93.69 for 200 shares. Trading volume was about 5.45 million shares, well above the average volume of 1.59 million. The stock's 52-week range is $73.12 to $342.64.
For the fourth quarter, monday.com reported net income of $76.7 million, or $1.48 per share, compared with $23.0 million, or $0.45 per share, a year earlier. Revenue for the quarter rose to $333.9 million from $268.0 million. For the full year, net income increased to $118.7 million, or $2.31 per share, versus $32.4 million, or $0.65 per share, in 2024, while revenue climbed to $1.23 billion from $972.0 million.
Analysen zu monday.com Ltd. Registered Shs
