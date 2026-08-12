mondaycom informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

mondaycom hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 364,6 Millionen USD – ein Plus von 21,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem mondaycom 299,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at