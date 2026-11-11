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11.11.2026 06:31:29
mondaycom präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
mondaycom hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,250 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 377,5 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 316,9 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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