mondaycom: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

mondaycom hat am 11.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,57 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,520 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 351,3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte mondaycom 282,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at