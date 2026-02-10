mondaycom stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

mondaycom präsentierte in der am 09.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 1,45 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,430 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 333,9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 24,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 268,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 2,24 USD. Im letzten Jahr hatte mondaycom einen Gewinn von 0,620 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 1,23 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte mondaycom einen Umsatz von 972,00 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at