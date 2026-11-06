Monde Nissin: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Monde Nissin äußerte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Mit einem EPS von 0,13 PHP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Monde Nissin mit 0,130 PHP je Aktie genauso viel verdiente.

Auf der Umsatzseite standen 23,60 Milliarden PHP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21,81 Milliarden PHP umgesetzt.

Redaktion finanzen.at