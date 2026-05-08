Monde Nissin hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Monde Nissin hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,21 PHP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,150 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 22,78 Milliarden PHP gegenüber 20,88 Milliarden PHP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at