Monde Nissin hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Monde Nissin hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,13 PHP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Monde Nissin noch ein Gewinn pro Aktie von 0,110 PHP in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21,01 Milliarden PHP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 21,81 Milliarden PHP ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at