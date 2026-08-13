Monde Nissin präsentierte Quartalsergebnisse

Monde Nissin lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,12 PHP eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,090 PHP je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Monde Nissin in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21,52 Milliarden PHP im Vergleich zu 20,58 Milliarden PHP im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at