|
13.08.2026 06:31:29
Monde Nissin präsentierte Quartalsergebnisse
Monde Nissin lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,12 PHP eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,090 PHP je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Monde Nissin in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21,52 Milliarden PHP im Vergleich zu 20,58 Milliarden PHP im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!