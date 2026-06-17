Mondelez Aktie
WKN DE: A1J4U0 / ISIN: US6092071058
|Schokoladentafel
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17.06.2026 17:06:38
Mondelez-Aktie tiefer: Berufung gegen Urteil zu Milka-90-Gramm-Tafeln eingelegt
Warum vor Gericht um Schokolade gestritten wird
Viele Milka-Tafeln wiegen nur noch 90 statt 100 Gramm, an der Verpackung hat sich jedoch kaum was geändert. Die Verbraucherzentrale Hamburg kritisiert, dass Kunden in die Irre geführt werden und klagte wegen unlauteren Wettbewerbs. Der Hersteller Mondelez mit Sitz in Bremen wehrt sich: Die neue Grammangabe stehe auf der Vorder- und Rückseite der Schokoladentafel.
Das Landgericht gab der Verbraucherzentrale recht. Der Kunde könne im Laden kaum einen Unterschied erkennen, argumentierte der Richter. Die neue Tafel mit weniger Inhalt verstoße gegen das Wettbewerbsrecht. Direkte Konsequenzen hat das Urteil nicht, könnte sich aber auf künftige Fälle auswirken.
Mondelez geht trotzdem gegen die Entscheidung vor. Wann das neue Verfahren vor dem Oberlandesgericht beginnt, ist noch unklar.
Im NASDAQ-Handel zeigt sich die Mondelez-Aktie zeitweise 0,97 Prozent leichter bei 61,55 US-Dollar.
/miu/DP/stw
BREMEN (dpa-AFX)
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