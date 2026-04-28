Mondelez Aktie
WKN DE: A1J4U0 / ISIN: US6092071058
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29.04.2026 00:29:52
Mondelez beats first-quarter estimates on resilient demand, pricing strength
The company reaffirmed its annual organic net revenue and adjusted earnings per share.Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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