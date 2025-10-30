|
30.10.2025 06:31:28
Mondelez: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Mondelez äußerte sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei 0,57 USD. Im letzten Jahr hatte Mondelez einen Gewinn von 0,630 USD je Aktie eingefahren.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,87 Prozent auf 9,74 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
