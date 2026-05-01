Mondelez International: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Mondelez International präsentierte in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 52,98 Milliarden BRL – das entspricht einem Minus von 2,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 54,46 Milliarden BRL in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at