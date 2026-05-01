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01.05.2026 06:31:29
Mondelez International hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Mondelez International hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS lag bei 41,60 ARS. Im letzten Jahr hatte Mondelez International einen Gewinn von 21,82 ARS je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 45,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14 293,53 Milliarden ARS umgesetzt, gegenüber 9 830,17 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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