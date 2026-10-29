Mondelez Aktie

Mondelez für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U0 / ISIN: US6092071058

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.10.2026 21:31:51

Mondelez International, Inc. Announces Climb In Q3 Bottom Line

(RTTNews) - Mondelez International, Inc. (MDLZ) reported a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line totaled $1.305 billion, or $1.02 per share. This compares with $743 million, or $0.57 per share, last year.

Excluding items, Mondelez International, Inc. reported adjusted earnings of $992 million or $0.78 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 2.3% to $9.967 billion from $9.744 billion last year.

Mondelez International, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.305 Bln. vs. $743 Mln. last year. -EPS: $1.02 vs. $0.57 last year. -Revenue: $9.967 Bln vs. $9.744 Bln last year.

For 2026, the company reaffirms Organic Net Revenue growth of at least 2 percent and Adjusted EPS growth in the range of flat to 5 percent on a constant currency basis. 2026 net revenue growth by approximately 1.5 percent3 and increase Adjusted EPS by $0.04

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Mondelez

mehr Nachrichten

Analysen zu Mondelez

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Mondelez 58,08 1,15% Mondelez

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:23 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
15:19 Oktober 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
14:30 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
30.10.26 Oktober 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen