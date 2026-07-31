Mondelez International präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mondelez International stellte am 28.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 112,72 ARS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 37,53 ARS je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,72 Prozent auf 13 180,49 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10 320,15 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at