|
05.02.2026 06:31:28
Mondelez International präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Mondelez International hat sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Beim Umsatz wurden 56,63 Milliarden BRL gegenüber 56,07 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Im abgelaufene Geschäftsjahr wurde das EPS bei 0,010 BRL vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Mondelez International ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 BRL in den Büchern gestanden.
Der Jahresumsatz wurde auf 215,30 Milliarden BRL beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 196,45 Milliarden BRL umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow fester -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow geht auf Erholungskurs. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.