Mondelez International präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mondelez International hat sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Beim Umsatz wurden 56,63 Milliarden BRL gegenüber 56,07 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Im abgelaufene Geschäftsjahr wurde das EPS bei 0,010 BRL vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Mondelez International ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 BRL in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 215,30 Milliarden BRL beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 196,45 Milliarden BRL umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at