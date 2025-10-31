Mondelez International: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Mondelez International präsentierte in der am 28.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Beim Umsatz wurden 53,09 Milliarden BRL gegenüber 51,04 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at