Mondelez International: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Mondelez International hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 50,57 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 39,52 ARS je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 49,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12 965,49 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8 660,23 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at