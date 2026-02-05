Mondelez International stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Mondelez International hat am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 48,86 ARS präsentiert. Im Vorjahr hatten 86,62 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 15 083,54 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9 597,87 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 156,93 ARS beziffert. Im Vorjahr waren 208,78 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 47 995,42 Milliarden ARS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 43,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Mondelez International einen Umsatz von 33 368,10 Milliarden ARS eingefahren.

Redaktion finanzen.at