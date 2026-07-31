Mondelez International verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mondelez International präsentierte am 28.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite hat Mondelez International im vergangenen Quartal 47,27 Milliarden BRL verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mondelez International 50,92 Milliarden BRL umsetzen können.

Redaktion finanzen.at