Mondelez öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mondelez hat am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,310 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 10,08 Milliarden USD gegenüber 9,31 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at