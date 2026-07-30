Mondelez öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mondelez präsentierte am 28.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,490 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,36 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,98 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at