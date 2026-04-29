Mondelez Aktie

Mondelez für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U0 / ISIN: US6092071058

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.04.2026 08:19:39

Mondelez Q1 Profit, Revenue Up; Confirms Full-year Outlook

(RTTNews) - Mondelez International, Inc. (MDLZ) reported higher profit for the first quarter, mainly supported by revenue growth.

Operating income rose to $808 million from $680 million in the prior-year quarter.

Net earnings increased to $560 million from $402 million a year earlier, while earnings per share rose to $0.44 from $0.31.

Excluding items, adjusted earnings declined to $859 million from $962 million in the same period last year, while adjusted EPS fell to $0.67 from $0.74.

Revenue increased 8.2% to $10.080 billion from $9.313 billion a year earlier, while organic revenue growth was 3%.

For 2026, the company reaffirmed its outlook, expecting organic revenue growth in the range of flat to 2% and adjusted earnings per share growth of flat to 5% on a constant currency basis.

