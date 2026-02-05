Mondelez zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mondelez stellte am 03.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,29 Prozent auf 10,50 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,60 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 1,89 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mondelez 3,42 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 38,54 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Mondelez 36,44 Milliarden USD umgesetzt.

