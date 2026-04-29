Yum China Holdings Aktie
WKN DE: A2ARTP / ISIN: US98850P1093
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29.04.2026 17:53:16
Mondrian Dumps 5.5 Million Yum China Shares Worth $284.6 Million
On April 29, 2026, Mondrian Investment Partners LTD disclosed in a Securities and Exchange Commission filing that it sold shares of Yum China (NYSE:YUMC).According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated April 29, 2026, Mondrian Investment Partners LTD reduced its stake in Yum China (NYSE:YUMC) by 5,496,699 shares. The estimated value of the transaction is $284.58 million, based on the mean unadjusted closing price for the first quarter. At quarter end, the fund held 2,357,499 shares valued at $908.58 million, down from its previous holding.The company leverages a multi-brand portfolio and scalable platform to capture consumer demand across diverse food categories in China.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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